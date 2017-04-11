Руководство аргентинской футбольной ассоциации занялось поисками нового главного тренера.
Хорхе Сампаоли, Getty Images
11 апреля 2017, 11:20
Нервионцы готовы отпустить 57-летнего специалиста в сборную Аргентины страны, если клубу выплатят компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Об этом сообщает Marca.
Отметим, что действующий контракт Сампаоли с Севильей действует до лета 2019 года.
Сообщается, что президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа может прибыть на переговоры в Севилью на этой неделе.
В 2015 году Хорхе Сампаоли выиграл Кубок Америки с национальной сборной Чили.