Испания

Руководство аргентинской футбольной ассоциации занялось поисками нового главного тренера.

Нервионцы готовы отпустить 57-летнего специалиста в сборную Аргентины страны, если клубу выплатят компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Об этом сообщает Marca.

Отметим, что действующий контракт Сампаоли с Севильей действует до лета 2019 года.

Сообщается, что президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа может прибыть на переговоры в Севилью на этой неделе.

В 2015 году Хорхе Сампаоли выиграл Кубок Америки с национальной сборной Чили.