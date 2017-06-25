Испания

Экс-защитник Реала Альваро Арбелоа вспомнил случай, когда тренер команды Жозе Моуриньо сравнил его с великим защитником Милана и сборной Бразилии Кафу.

Альваро Арбелоа и Жозе Моуриньо в матче против Севильи, getty images

Альваро Арбелоа и Жозе Моуриньо в матче против Севильи, getty images

Арбелоа принял решение завершить карьеру в 34 года. Последним его клубом стал Вест Хэм.

Marca попросила его рассказать о каком-то забавном случае из футбольных будней.

"Однажды мы играли против Севильи и вели в первом тайме. Моуриньо назвал меня Кафу 8 раз. В перерыве он сказал: "Команда играет хорошо, но среди нас есть Кафу" и повторял это снова и снова", — вспомнил Арбелоа.

"Он тогда назвал меня Кафу раз 500 наверное!"

"Могли бы мы работать вместе? Это было бы опасно".

Моуриньо посвятил Арбелоа пост в Инстаграме: "Конец одного пути – начало другого. Такого же успешного и преисполненного достоинства. Футболу нужны мужчины", — написал Жозе.

За свою карьеру Арбелоа выиграл 11 трофеев, среди которых — победы на чемпионате Европы и мира, а также в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.