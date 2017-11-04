Испания

Представляем вашему вниманию результат матча Валенсия — Леганес (3:0).

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги Валенсия дома переиграла Леганес.

Таким образом, "летучие мыши" повторили клубный рекорд 70-летней давности, одержав семь побед подряд в чемпионате. Данное достижение было установлено с марта по сентябрь 1947 года.

Валенсия - Леганес 3:0

Голы: Парехо, 14, Родриго, 71, Санти Мина, 82 (с пенальти)

Валенсия: Нето, Мурильо, Гайя, Монтойя, Гарай, Солер (Перейра, 65), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза (Санти Мина, 78), Родриго (Тони Лато, 86)

Леганес: Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Тито, 76), Сиовас, Пирес, Моран (Гумбау, 60), Эрасо (Эль-Жар, 69), Брашанац, Шимановски, Бовю

Предупреждения: Муньос, Бовю, Парехо.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.