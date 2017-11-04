Представляем вашему вниманию результат матча Валенсия — Леганес (3:0).
Фото: twitter.com/valenciacf
04 ноября 2017, 23:59
В матче 11-го тура испанской Ла Лиги Валенсия дома переиграла Леганес.
Таким образом, "летучие мыши" повторили клубный рекорд 70-летней давности, одержав семь побед подряд в чемпионате. Данное достижение было установлено с марта по сентябрь 1947 года.
Валенсия - Леганес 3:0
Голы: Парехо, 14, Родриго, 71, Санти Мина, 82 (с пенальти)
Валенсия: Нето, Мурильо, Гайя, Монтойя, Гарай, Солер (Перейра, 65), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза (Санти Мина, 78), Родриго (Тони Лато, 86)
Леганес: Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Тито, 76), Сиовас, Пирес, Моран (Гумбау, 60), Эрасо (Эль-Жар, 69), Брашанац, Шимановски, Бовю
Предупреждения: Муньос, Бовю, Парехо.
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