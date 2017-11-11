Испания

Нападающий Наполи Дрис Мертенс попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

В нынешнем сезоне Мертенс продлил свой контракт с Наполи до 2020 года, однако в соглашении прописана относительно невысокая сумма отступных за трансфер бельгийца – всего 30 млн евро.

Как сообщает AS, главный тренер Атлетико Диего Симеоне впечатлен игрой Дриса в последнее время, и собирается активировать опцию выкупа в его контракте.

В данный момент на счету Мертенса 12 голов и 7 ассистов в 18 поединках во всех турнирах.

Ранее Дрис признался, что последний год является для него лучшим в карьере.