Испания

Экс-полузащитник Реала Кака вспомнил свое пребывание в мадридском клубе.

Кака перешел в Реал из Милана в 2009 году. Несмотря на то, что бразилец тогда был одним из лучших игроков Серии А, он не сумел заиграть в мадридском клубе.

"В Реале все доведено до крайностей. Это касается и хорошего, и плохого", — рассказал Кака El Espectador.

"Тебе нужно привыкать к тому, как пресса и болельщики воспринимают различные ситуации. Но для игрока это изумительный опыт – побывать в Реале. Я стал там более зрелым, в первую очередь – как личность".

Осенью этого года Кака рассказал, что больше не испытывает радости от футбола. Его контракт с Орландо Сити истек и, скорее всего, бразилец больше не вернется на футбольное поле.

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