Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов отметил тактичную выучку соперника Горняков по 1/16 финала Лиги Европы — Сельты.
СЕРГЕЙ КРИВЦОВ, SHAKHTAR.COM
16 февраля 2017, 11:43
Сегодня в 20:00 на стадионе в Виго пройдет первый матч украинской и испанской команд. Ответный поединок состоится через неделю.
"Это атакующая команда с хорошим нападением, которая очень хорошо прессингует на половине поля соперника и играет в неудобный для других команд футбол с персональным стилем. Сельта придерживается своей тактики независимо от того, как действует соперник", — сказал Кривцов в комментарии телеканалу Футбол 1.
"Правый защитник может оказаться на позиции левого защитника, если его оппонент уйдет в эту зону, и в этом заключается их особенность".