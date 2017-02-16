Лига Европы

Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов отметил тактичную выучку соперника Горняков по 1/16 финала Лиги Европы — Сельты.

Сегодня в 20:00 на стадионе в Виго пройдет первый матч украинской и испанской команд. Ответный поединок состоится через неделю.

"Это атакующая команда с хорошим нападением, которая очень хорошо прессингует на половине поля соперника и играет в неудобный для других команд футбол с персональным стилем. Сельта придерживается своей тактики независимо от того, как действует соперник", — сказал Кривцов в комментарии телеканалу Футбол 1.

"Правый защитник может оказаться на позиции левого защитника, если его оппонент уйдет в эту зону, и в этом заключается их особенность".