Лига Европы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий относительно поединка Шахтера и Сельты (0:2).

Вчера Горняки в Харькове уступили Сельте со счетом 0:2 и покинули текущий розыгрыш Лиги Европы.

"Если забыть о результате, то Шахтер фрагментами показывал очень качественный футбол", — цитирует Шевченко официальный сайт ФФУ.

"Однако, если ты не реализовываешь свои моменты, значит такое качество игры неполноценная. Надо реализовывать свое преимущество".

"Очень жаль, что не удержали нужный результат всего 4 минуты".