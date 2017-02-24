Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий относительно поединка Шахтера и Сельты (0:2).
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, FFU.ORG.UA
24 февраля 2017, 12:25
Вчера Горняки в Харькове уступили Сельте со счетом 0:2 и покинули текущий розыгрыш Лиги Европы.
"Если забыть о результате, то Шахтер фрагментами показывал очень качественный футбол", — цитирует Шевченко официальный сайт ФФУ.
"Однако, если ты не реализовываешь свои моменты, значит такое качество игры неполноценная. Надо реализовывать свое преимущество".
"Очень жаль, что не удержали нужный результат всего 4 минуты".