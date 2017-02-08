Украина

Защитник донецкого Шахтера Исмаили поделился своими эмоциями после контрольного матча против венгерского Дебрецена (2:1).

Напомним, что благодаря этой виктории Горняки заняли 3-е место на товарищеском турнире Atlantic Cup 2017.

"Сегодня получился не самый простой поединок – нам снова противостояла агрессивная команда. Первый тайм был очень даже хорош: доминировали на поле, создавали много моментов и были нацелены на их реализацию", — заявил 27-летний фулбек донетчан в интервью официальному клубному сайту.

"Но соперник полностью закрылся в обороне, и почти не оставалось пространства, чтобы пройти защиту и забить гол. Хорошо, что все же удалось провести два мяча и победить. Это очень приятно".

"Что касается моих физических кондиций, то я пропустил шесть дней сборов и пока что, возможно, нахожусь не на том уровне, что остальные игроки. При этом Мистер сегодня предоставил мне больше времени на поле, и могу сказать, что я чувствую себя отлично как физически, так и в плане тактических действий. Но думаю, мне еще потребуется некоторое время, чтобы набрать форму и догнать партнеров".

"Самое важное для нас – это подготовиться к Лиге Европы, не терять ритма и только прибавлять с каждым матчем".