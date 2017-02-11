Подопечные Сергея Реброва, на подготовительном сборе в Испании, не оставили шансов Хэбэй Чайна Форчун, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.
Фото с матча, fcdynamo.kiev.ua
11 февраля 2017, 19:26
В рамках третьего поединка на втором подготовительном сборе в Испании, киевское Динамо уверенно разобралось с представителем китайской Суперлиги Хэбэй Чайна Форчун. Отметим, что данный коллектив возглавляет известный чилийский специалист Мануэль Пеллегрини.
Динамо - Хэбэй Чайна Форчун 5:0
Голы: Яремчук, 1, 53, Буяльский, 41, Ян Лу, 57 (аг.), Мораес, 63
Динамо: Рудько (Бущан, 46) — Вида (Очигава, 66), Антунеш (Бурда, 66), Морозюк (Громов, 66), Пантич (Хачериди, 66), Гармаш, Буяльский (Мораес, 46), Рыбалка (Шепелев), Гонсалес (Федорчук, 46), Цыганков (Беседин, 63), Яремчук (Корзун, 66)
Хэбэй Чайна Форчун (стартовый состав): Ксяо Фен Ген, Чен Ян, Джу-Ю Ким, Ян-Ян Джин, Хайфен Дин, Ян Лу, Сенвен Луо, Мбиа Стефан, Лифен Жан, Ксюшен Дон, Тян Юань Ксю