Украина

17:00, Александрия, стадион Ника. Арбитр — Иван Бондарь. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Очень интересный матч состоится в Александрии, где местная команда примет Днепр.

Если перед возобновлением чемпионата предсказать исход этого матча было бы легко, то сейчас уже не стоит спешить с выводами. Днепр хорошо поработал на сборах и очень достойно смотрелся в матчах с Зиркой и Черноморцем.

Александрия здорово обожглась в прошлом туре, уступив Карпатам. Сложно сказать, каковы причины столь слабой игры во Львове. Возможно, команда Шарана пока не готова к борьбе за высокие места? На горизонте замаячили бронзовые медали, и Александрия сразу же проиграла и отложила эти разговоры до лучших времен.

Если мотивация Александрии в УПЛ ясна, то вот насчет Днепра все не так просто. Никто не знает, что дальше будет с клубом, но Дмитрий Михайленко проделал серьезную работу. Как минимум, много молодых игроков получили опыт игры в элитном дивизионе, а это уже дорогого стоит. Можно лишь ожидать, что до конца сезона Днепр доиграет и еще потрепет нервы соперникам.

На текущий момент Александрию отделяет от третьего места 5 очков. Много? Да, но Заре играть с Шахтером. Победа над Днепром позволила бы вновь заговорить об интриге в борьбе за медали.

Что касается кадровых проблем, то у Александрии таковых немало. На Микицея команда уже может вообще не рассчитывать — опытный защитник получил 1,5 года дисквалификации за допинг. В то же время, основной центрбек Сергей Басов был удален в матче с Карпатами. Из-за перебора карточек не будут играть Михаил Козак и Андрей Цуриков.

У Днепра одна потеря, но зато какая. Руслан Ротань дисквалифицирован из-за перебора желтых. Как себя покажет молодежь Днепра без опытного вожака — тот еще вопрос. В любом случае, ослабленные составы команд лишь добавляют интриги в этот матч.

Ориентировочные составы:

Александрия: Новак — Симинин, Шендрик, Гитченко, Чеботаев — Запорожан, Банада — Чорний, Грицюк, Старенький — Кулиш

Днепр: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Кравченко, Чеберко — Лунев, Кочергин, Баланюк — Довбик

Дисквалифицированные: Басов, Козак, Цуриков — Ротань