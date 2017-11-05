Украина

Ассистент главного тренера Мариуполя

Мариуполь в матче 15-го тура чемпионата Украины дома принимал донецкий Шахтер и не сумел добыть очки в поединке с грандом.

После удаления в матче против Черноморца главный тренер Мариуполя Александр Бабич провел поединок на трибунах, а его место занял Юрий Беньо.

"Тяжело против такой команды играть. Тяжело в полном составе, а вдесятером тем более. Ребята до последних минут пыталась играть в тот футбол, на который настраивал главный тренер, и я думаю, что если бы нас было все же 11, то у нас были бы шансы, а игра еще больше понравилась бы болельщикам", — начал Беньо в флеш-интервью телеканалу Футбол 1.

"Чтобы обыгрывать такую команду, нужно в первую очередь организованно играть в защите, использовать свои моменты, которые будут возникать при потере мяча в центре поля. Именно на такие моменты мы настраивали игроков.

Гомис переживает, думает, что подвел команду, но он имеет поддержку от тренерского штаба и гроков команды. У нас нет вопросов к самоотдаче всех футболистов. Я не видел повторов нарушений, потому не могу говорить, было ли там нарушение или судья ошибся.

Атмосферу дерби прочувствовали, хочу поблагодарить болельщиков, могу сказать, что именно они были у нас тем игроком, которого нам не хватало на футбольном поле".

Мариуполь после этого поражения остается на седьмом месте в турнирной таблице.