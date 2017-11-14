Украина

Во Львове прошло совещание относительно вопросов безопасности на стадионе "Скиф".

Целью инспекции стало обращение Вереса о возможности проведения матчей УПЛ на стадионе Львовского государственного университета.

В ходе собрания были рассмотрены инфраструктура арены, особое внимание уделено эвакуационным путям, обсудили вопросы нумерации секторов и энергообеспечения стадиона, провели инспекцию раздевалок команд, комнат арбитров, делегата, допинг-контроля.

Представителей футбольного клуба Верес и функционеров из Львова ознакомили с нормативными документами проведения соревнований и обновленным Положением о категории стадионов.

Департамент по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований в дальнейшем будет следить за реконструкцией стадиона и обустройством прилегающей территории стадиона "Скиф".

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