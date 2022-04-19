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Ліверпуль — Манчестер Юнайтед, getty images
19 апреля 2022, 16:24
У рамках перенесенного матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Юргена Клоппа.
Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 8,90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,70.
Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що в цьому поєдинку Манчестер Юнайтед вдасться забити як мінімум один гол (ІТБ 1). Цей результат оцінюється коефіцієнтом 2,65.
Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 19 квітня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.