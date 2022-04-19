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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру чемпіонату Англії.

У рамках перенесенного матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Юргена Клоппа.

Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 8,90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5,70.

Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що в цьому поєдинку Манчестер Юнайтед вдасться забити як мінімум один гол (ІТБ 1). Цей результат оцінюється коефіцієнтом 2,65.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 19 квітня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.