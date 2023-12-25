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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Останній тиждень 2023 року — хто на нього вже зачекався, хто ні, але європейському футболу все одно не до свят, бо Англія взагалі не хоче зупинятись, і першою після Різдва до неї долучиться Італія з дуже цікавим двобоєм.

Евертон — Манчестер Сіті

Середа, 27 грудня, 22:15. Стадіон Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія)

Команда Хосепа Гвардіоли минулий тиждень провела в Саудівській Аравії, і в порівнянні з Англією цієї пори роки — то взагалі курорт. А ще в Джидді "містяни" стали клубними чемпіонами світу, тож без фото їхніх п’яти великих трофеїв тепер не минає жоден день у соціальних мережах. Говорити про це всі будуть до того моменту, як знову Манчестер Сіті не повернеться до проблем у чемпіонаті, де він іде взагалі п’ятим, але одна гра в запасі та втрати очок конкурентами все-таки залишають йому цілком пристойні шанси.

Однак попереду Евертон на Гудісон Парк, і Шон Дайч точно знає, як своїми захисними тактиками створити чергові проблеми чемпіону в цій кампанії. Хоча, а чи точно Евертон нині грає від глибокої оборони? Той штраф на десять балів неначе зробив для команди більше користі, аніж нашкодив і її понесло аж на чотири перемоги поспіль. Фулгем та Тоттенгем, щоправда, цей настрій трохи збили, але й ті дві гри були дуже близькими для "ірисок".

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,58, імовірність нічиєї оцінюється в 4,07, а успіх Евертона — у 6,18.

Манчестер Юнайтед — Астон Вілла

Вівторок, 26 грудня, 22:00. Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Ох, скільки розмов було про домашню бездоганну серію бірмінгемської Астон Вілли після успіхів у матчах проти Манчестер Сіті й Арсенала, скільки розмов. А потім на Вілла Парк приїхав Шеффілд Юнайтед і цієї серії більше немає (1:1). І це ж могло взагалі дійти до сенсації, щоб "леви" зустрічали Різдво на чолі турнірної таблиці, однак ні — похибка відбулась у вирішальну мить. Але нічого, у команди Унаї Емері ще буде шанс виправитись.

На жаль, у контексті цьогорічних виступів Манчестер Юнайтед тільки про таке й доводить говорити навіть коли команда Еріка тен Гага грає на власному полі. "Червоні дияволи" вилетіли з єврокубків, але зіграли внічию на Енфілді (0:0), тож нідерландець таки затримався на власній посаді. І все заради чого? Правильно, щоб потім згоріти Вест Гему (0:2). Четвертий матч поспіль без перемог в АПЛ можливий? Що ще треба, аби терпіння власників луснуло? Там, до речі, їхній склад нещодавно змінився.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Астон Вілла. Коефіцієнт на перемогу команди Унаї Емері становить 2,60, імовірність нічиєї оцінюється в 3,62, а успіх Манчестер Юнайтед — у 2,69.

Ювентус — Рома

Субота, 30 грудня, 21:45. Стадіо Альянц Стедіум (Турин, Італія)

Рома поступово виходить із кризи, про що свідчить нещодавня перемога над чинним чемпіоном країни, неаполітанським Наполі (2:0). Але хто ще в Італії досі не обігравав тих бідолашних "південців" у поточній кампанії? А от туринський Ювентус — оце все серйозний подразник для самого Жозе Моурінью, якого минуле пов’язує з міланським Інтером. Отже, "Особливому" в Турині будуть не раді, та й сам він не буде радий тому, що туди приїхав, бо бачить календар своїй команди, а там — Мамма Міа!

"Зебрам" нині також солодке життя не передбачається, однак вони тримаються доволі впевнено в чемпіонських перегонах проти міланського Інтера. Хоча й "нерадзуррі" наразі ніхто не знає, як зупинити. Як було з Наполі рік тому. І якби "б’янконері" не втрачали очки десь у Сассуоло, Бергамо чи Генуї, то було б значно веселіше. Але прагматичний стиль Аллегрі або доб’є шанси команди на чемпіонство, або доб’є всіх конкурентів — питання часу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ювентус. Коефіцієнт на перемогу команди Массіміліано Аллегрі становить 2,10, імовірність нічиєї оцінюється в 3,11, а успіх Роми — у 4,22.