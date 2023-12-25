Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
25 грудня 2023, 21:24
У рамках 19-го туру АПЛ Евертон на своєму полі прийме Манчестер Сіті.
За версією букмекерів, Сіті – фаворит зустрічі: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 2.65, а перемога "ірисок" – 6.00.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.35.
Тож на що ставити?
Ми вважаємо, що у цьому поєдинку обидві команди заб'ють. Коефіцієнт на таку подію – 1.84.
А також варіант індивідуальний тотал Евертона – більше 0.5. Коефіцієнт – 1.58.
Ще один варіант – перший гол у грі. Ми ставимо на Манчестер Сіті. Коефіцієнт – 1.45.
Матч Евертон – Манчестер Сіті відбудеться 27 грудня о 22:15 за київським часом.