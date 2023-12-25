Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках 19-го туру АПЛ Евертон на своєму полі прийме Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, Сіті – фаворит зустрічі: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 2.65, а перемога "ірисок" – 6.00.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.35.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що у цьому поєдинку обидві команди заб'ють. Коефіцієнт на таку подію – 1.84.

А також варіант індивідуальний тотал Евертона – більше 0.5. Коефіцієнт – 1.58.

Ще один варіант – перший гол у грі. Ми ставимо на Манчестер Сіті. Коефіцієнт – 1.45.

Матч Евертон – Манчестер Сіті відбудеться 27 грудня о 22:15 за київським часом.