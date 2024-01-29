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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Останні дні січня спливають, тож ми поступово відходимо від глибокої зимової сплячки в бік вирішального етапу сезону. Для Ліверпуля, зокрема, він може розпочатись прямо зараз, оскільки попереду два дуже важких випробування. Але й іншим провідним клубам Європи відносно календаря не позаздриш, тож у нас буде, на що подивитись найближчими днями.

Ліверпуль — Челсі

Середа, 31 січня, 22:15. Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Юрген Клопп оголосив про завершення своєї каденції в Ліверпулі після останньої гри поточного сезону, тож тепер саме цей момент буде супроводжувати кожну наступну гру його команди, незважаючи на будь-які інші фактори. І тут уже як пощастить.

Або надумотивований колектив понесеться за чемпіонським титулом, Кубком ліги, Кубком Англії та трофеєм Ліги Європи УЄФА, або покотиться донизу. Як Челсі свого часу, тож "сині" під час очної зустрічі можуть розповісти, як низько можна впасти, і як важко потім повертати втрачені позиції.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 1,59, імовірність нічиєї оцінюється в 4,55, а успіх Челсі — у 5,24.

Евертон — Тоттенгем

Субота, 3 лютого, 14:30. Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія)

За підсумками цього сезону Евертон або отримає прізвисько "незламних", або санкції його остаточно доб’ють. Поки що вдається балансувати десь посередині й перебувати на межі від зони вильоту. Але календар у команди Шона Дайча легшим точно не стає, то може й добре, що вони вилетіла з Кубка Англії від Лутона. Може хоч відволікатись не буде.

Тоттенгем також вилетів, але від Манчестер Сіті, що все ж таки сприймається більш вагомою причиною для невдачі. Але в чемпіонаті команда Анге Постекоглу йде доволі непогано останнім часом, тож на Гудісон вона завітає за трьома очками.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Тоттенгем. Коефіцієнт на перемогу команди Анге Постекоглу становить 2,47, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Евертона — у 2,68.

Арсенал — Ліверпуль

Неділя, 4 лютого, 18:30. Емірейтс (Лондон, Англія)

Невідомо, скільки саме сил забере в колективу Клоппа домашня гра проти Челсі, але вже тоді гравці подумки будуть на Емірейтс, де відбудеться головний матч, можливо, усієї другої частини сезону. У першому колі була яскрава нічия, а ось у Кубку Англії переміг саме Ліверпуль.

При чому — на виїзді, як і треба "червоним" це буде зробити знову. Перша сходинка сама себе не втримає, і якщо відбудеться похибка в лідера, то потім можна недорахуватись коштовних залікових балів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 2,09, імовірність нічиєї оцінюється в 3,72, а успіх Ліверпуля — у 3,25.

Реал Мадрид — Атлетіко

Неділя, 4 лютого, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Мадридське дербі ми нещодавно бачили в Суперкубку Іспанії, а потім — у Кубку Іспанії ще раз, а до цього, восени, ще в першому колі. І кожного разу перемагала різна команда, тож Атлетіко наразі має певну психологічну перевагу. Однак знову матч відбуватиметься не на полі "матрацників", а на Бернабеу, де Реал останній раз програвав принциповим суперникам ще в 2016 року.

Але цього разу контекст трохи інший — різниця в таблиці вже становить 10 очок на користь "вершкових", вони несуться із своїм ланцюжком перемог у чемпіонських перегонах проти Жироин, і якщо виграють цього разу, то Атлетіко вже точно ні на що не претендуватиме.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,72, імовірність нічиєї оцінюється в 4,31, а успіх Атлетіко — у 4,40.