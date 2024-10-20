Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У вівторок, 22 жовтня, Шахтар проведе виїзний поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, в якому суперником "гірників" буде Арсенал.

Єврокубкова зустріч пройде на Арсенал Стедіум (Лондон). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, Арсенал є явним фаворитом протистояння. Так, на перемогу англійців можна поставити з коефіцієнтом 1.12, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 21. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 10.

Тож на що ставити?

Якщо теж вбачаєте в Арсеналі фаворита, але думаєте, що Шахтар має спроможність відповісти супернику бодай одним голом, то можна обрати варіант "Перемога Арсеналу та обидві заб'ють", представлений показником 2.78.

Також пропонуємо поставити на гол Кая Гаверца з коефіцієнтом 1.85.

Для тих, хто не чекає від поєдинку гольової феєрії, є сценарій "Діапазон голів: 2-3", оцінений показником 2.28.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Арсенал — Шахтар можна буде на Football.ua.