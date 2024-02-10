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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 24-му турі англійської Прем’єр-ліги відбудеться протистояння на Етіхаді, де Манчестер Сіті прийматиме Евертон.

"Містяни" йдуть другими з 49 очками в активі, тоді як Евертон іде третім із кінця з 19 заліковими балами (-10 очок через санкції).

Матч першого кола завершився поразкою Евертона на рідному стадіоні — 1:3.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.23, тоді як успіх підопічних Шона Дайча оцінюється показником 13.50.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 7.20.

Тож на що ставити?

Гарна новина для Евертона — захист суперників досі не виглядає надійним. Ризикнемо і поставимо на те, що гості заб’ють знову бодай один раз із коефіцієнтом — 1.89.

Також пропонуємо ставку "тотал голів менше 3" із показником 1.41.

Насамкінець можна ризикнути й поставити на те, що в другому таймі Сіті заб’є більше, аніж у першому. Ставка на цю подію — 2.08.

Матч Манчестер Сіті — Евертон відбудеться у суботу, 10 лютого, о 14:30 за київським часом.