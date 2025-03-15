Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта прийматиме Інтер.

Матч відбудеться в неділю, 16 березня, на Джевісс Стедіум у Бергамо. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.66, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Інтер: -0,25", представлений показником 2.32.

Коефіцієнтом 2.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Інтера в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 1.91.

Слідкуйте за поєдинком Аталанта — Інтер на Football.ua.