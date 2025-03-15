Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Аталанта — Інтер, Getty Images
15 березня 2025, 19:27
У рамках 29-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта прийматиме Інтер.
Матч відбудеться в неділю, 16 березня, на Джевісс Стедіум у Бергамо. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.66, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2.75. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.35.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Інтер: -0,25", представлений показником 2.32.
Коефіцієнтом 2.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Інтера в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 1.91.
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