Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Атлетіко прийматиме Барселону.

Матч відбудеться в неділю, 16 березня, на стадіоні Ріяд Ейр Метрополітано в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Гравець заб'є: Роберт Левандовські", представлений показником 2.20.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність того, що команди заб'ють 2-3 голи на двох.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.12.

Слідкуйте за поєдинком Атлетіко — Барселона на Football.ua.