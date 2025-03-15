Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Атлетіко — Барселона, Getty Images
15 березня 2025, 22:11
У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Атлетіко прийматиме Барселону.
Матч відбудеться в неділю, 16 березня, на стадіоні Ріяд Ейр Метрополітано в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Гравець заб'є: Роберт Левандовські", представлений показником 2.20.
Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність того, що команди заб'ють 2-3 голи на двох.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.12.
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