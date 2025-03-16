Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У фіналі Кубка англійської ліги-2024/25 Ліверпуль зустрінеться з Ньюкасл Юнайтед.

Матч відбудеться в неділю, 16 березня, на Вемблі Стедіум у Лондоні. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.74, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 4.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Здобуття трофея номінальними господарям поля оцінюється в 1.36, а гостями — в 3.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Ліверпуля й тотал менше 4,5", представлений показником 2.23.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.92.

Слідкуйте за поєдинком Ліверпуль — Ньюкасл Юнайтед на Football.ua.