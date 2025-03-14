Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Вільярреал прийматиме Реал Мадрид.

Матч відбудеться в суботу, 15 березня, на Естадіо де ла Сераміка. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.19, тоді як потенційний успіх Вільярреала оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Реал Мадрид: -0,25", представлений показником 1.90.

Коефіцієнтом 2.13 оцінена ймовірність того, що Реал Мадрид не програє і тотал буде більше 2,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.15.

Слідкуйте за поєдинком Вільярреал — Реал Мадрид на Football.ua.