Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Арсенал — Челсі, Getty Images
15 березня 2025, 15:44
У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Арсенал прийматиме Челсі.
Матч відбудеться в неділю, 16 березня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні. Початок — о 15:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.85, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Гравець заб'є: Мартін Едегор", представлений показником 4.00.
Коефіцієнтом 2.31 оцінена ймовірність того, що Арсенал не програє і тотал буде більше 2,5.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.30.
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