Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Арсенал прийматиме Челсі.

Матч відбудеться в неділю, 16 березня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні. Початок — о 15:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.85, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Гравець заб'є: Мартін Едегор", представлений показником 4.00.

Коефіцієнтом 2.31 оцінена ймовірність того, що Арсенал не програє і тотал буде більше 2,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.30.

Слідкуйте за поєдинком Арсенал — Челсі на Football.ua.