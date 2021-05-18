Бразильский футболист отдал дань умершим родственникам от коронавируса.
Рикардиньо, ФК Гремио
18 мая 2021, 09:32
Нападающий Гремио Рикардиньо смог отметиться решающим результативным ударом в поединке против Интернасьонала (2:1) в рамках серии плей-офф бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул.
20-летний футболист необычным образом отпраздновал свой гол — он почтил память своего отца и деда, которые недавно скончались из-за последствий коронавируса, пройдя поле на коленях после матча.
В нынешнем сезоне Рикардиньо провел 12 поединков за бразильский клуб, в которых отметился пятью голами.
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