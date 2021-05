Нападающий Гремио Рикардиньо смог отметиться решающим результативным ударом в поединке против Интернасьонала (2:1) в рамках серии плей-офф бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул.

20-летний футболист необычным образом отпраздновал свой гол — он почтил память своего отца и деда, которые недавно скончались из-за последствий коронавируса, пройдя поле на коленях после матча.

Ricardinho, da base do Grêmio, que perdeu pai e avô para o novo coronavírus, marcou hoje o gol da virada no Grenal e, após o jogo, já com quase todas as luzes apagadas, pagou uma promessa e atravessou o gramado do Beira-Rio de joelhos. Emocionante demais. pic.twitter.com/swlzZHWuaD