Ліга чемпіонів

Тренер "шмелів" поділився планами перед грою з Копенгагеном.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловився напередодні виїзного поєдинку з Копенгагеном у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

"Ми маємо намір набирати очки та пройти якомога далі в Лізі чемпіонів. Нам не хочеться потрапляти в раунд плей-оф і грати два зайвих матчі.

До зустрічі в Данії всі будуть повністю готові. Мої підопічні готові відіграти всі 90 хвилин на полі", — цитує слова тренера прес-служба "шмелів".

Матч Копенгаген проти Боруссії відбудеться сьогодні, 21 жовтня. Початок поєдинку заплановано на 22:00.