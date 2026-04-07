Юний талант Реала перевершив досягнення 1996 року, тоді як голкіпер Баварії та головний тренер мюнхенців підкорили власні статистичні вершини у чвертьфіналі турніру.

Перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським Реалом та мюнхенською Баварією на Сантьяго Бернабеу ще до стартового свистка відзначився низкою визначних рекордів. Головною сенсацією вечора стало історичне досягнення молодого таланта вершкових.

Головний тренер мадридського клубу Альваро Арбелоа довірив місце у стартовому складі Тіаго Пітарчу. За даними статистичного порталу Squawka, у віці 18 років і 247 днів Пітарч став наймолодшим гравцем в історії Реала, який виходив у старті на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Цим він побив легендарний рекорд Рауля Гонсалеса, який тримався з далекого 1996 року.

Не менш знакові події відбулися і в таборі суперника. Воротар та капітан Баварії Мануель Ноєр, вийшовши на поле, зрівнявся з Ліонелем Мессі за кількістю стартів за одну команду в єврокубках. За даними Opta, для німецького голкіпера цей матч став 136-м у стартовому складі мюнхенців. Попереду лише Ікер Касільяс, на рахунку якого 149 таких ігор за мадридський Реал.

Крім того, як зазначає французький ресурс Stats Foot, Ноєр проводить свій 69-й матч у плей-оф Ліги чемпіонів, повторивши досягнення ексзірки мадридців Каріма Бензема. Абсолютним лідером за цим показником залишається Кріштіану Роналду (85 матчів).

Ювілей у цей вечір відсвяткував і наставник Баварії Венсан Компані. Цей поєдинок став для бельгійського фахівця сотим на чолі мюнхенського гранда у всіх турнірах з моменту його призначення на посаду в липні 2024 року