Ліга чемпіонів

До списку претендентів увійшли Ноєр, Рая, Альварес та Кварацхелія.

УЄФА оприлюднила список претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших матчів 1/4 фіналу турніру.

До числа номінантів увійшов воротар Баварії Мануель Ноєр, який відбив вісім ударів у площину воріт у переможному матчі проти Реала (2:1).

Також у списку голкіпер Арсеналу Давід Рая, який зберіг свої ворота «сухими» у грі зі Спортінгом (1:0).

Серед польових гравців номіновані нападник Атлетіко Хуліан Альварес, який забив у поєдинку з Барселоною (2:0), а також вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія — автор гола в матчі проти Ліверпуля (2:0).

Переможця визначать за підсумками голосування вболівальників на офіційному сайті УЄФА.