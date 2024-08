У першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій вірменський Ноа на своєму полі впевнено обіграв грецький АЕК із рахунком 3:1.

Головною подією матчу став епізод на 67 хвилині зустрічі, коли було забито шокуючий м'яч, на який явно ніхто не очікував, особливо воротар греків Томас Стракоша, який раніше виступав за Лаціо та Брентфорд.

У цьому моменті воротар Ноа Огнєн Чанчаревич вибивав м'яч від своїх воріт після передачі партнера по команді і сфера по неймовірній траєкторії залетіла в протилежні ворота.

⚽️ Goal: Ognjen Čančarević | FC Noah 2-1 AEK Athens



Noah goalkeeper Ognjen Čančarević took a shot from one goal to the other and it was a goal. Incrediblepic.twitter.com/10UJoc8EbS