Актуальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій-2025/26 можна дивитися за цим посиланням.

Розклад матчів та результати доступні тут.

Фіорентина — АЕК Афіни 0:1
Голи: Гачінович (35)

Шемрок Роверс — Шахтар 1:2
Голи: Меллі (87) — Кауан Еліас (23), Назарина (77)

Легія — Спарта Прага 0:1
Голи: Пресіадо (41)

Страсбур — Крістал Пелес 2:1
Голи: Емега (53), Ель-Мурабет (77) — Мітчелл (35)

Ягеллонія — КуПС 1:0
Голи: Пулулу (51)

Рієка — АЕК Ларнака 0:0

Абердін — Ноа 1:1
Голи: Нісбет (45) — Мулахусейнович (52)

Дріта — Шкендія 1:0
Голи: Манай (21)