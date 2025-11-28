Завершилися матчі другого слота четвертого туру ЛК за 27 листопада.
Страсбур — Крістал Пелес, Getty Images
28 листопада 2025, 00:22
Актуальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій-2025/26 можна дивитися за цим посиланням.
Розклад матчів та результати доступні тут.
Фіорентина — АЕК Афіни 0:1
Голи: Гачінович (35)
Шемрок Роверс — Шахтар 1:2
Голи: Меллі (87) — Кауан Еліас (23), Назарина (77)
Легія — Спарта Прага 0:1
Голи: Пресіадо (41)
Страсбур — Крістал Пелес 2:1
Голи: Емега (53), Ель-Мурабет (77) — Мітчелл (35)
Ягеллонія — КуПС 1:0
Голи: Пулулу (51)
Рієка — АЕК Ларнака 0:0
Абердін — Ноа 1:1
Голи: Нісбет (45) — Мулахусейнович (52)
Дріта — Шкендія 1:0
Голи: Манай (21)