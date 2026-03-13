Атакуючий півзахисник Шахтаря Ізакі Сілва став автором найкращого гола тижня у Лізі конференцій. Про це повідомляє УЄФА.

19-річний бразильський хавбек відзначився ефектним м’ячем у першому матчі 1/8 фіналу проти Леха. На 85-й хвилині зустрічі Ізакі Сілва забив ударом через себе, красиво завершивши атаку гірників у виїзному поєдинку.

Isaque overhead kick GOLAZO 🤯

March 13, 2026

У голосуванні за найкращий гол тижня в турнірі він випередив інших претендентів — Шер Ндура з Фіорентини, Абубакарі Койту з АЕКа та Алемао з Райо Вальєкано.

Цього сезону Ізаке Сілва демонструє результативну гру за Шахтар. На його рахунку вже 5 забитих м’ячів і 4 результативні передачі у 23 матчах на клубному рівні.