Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 19 березня 2026 року.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій поступився польському Леху (1:2), але пройшов у чвертьфінал турніру після гостьової перемоги в першій грі (3:1).

Поляки відкрили рахунок на 13 хвилині зусиллями Мікаеля Ішака, після чого у компенсований час до першого тайму він оформив дубль, реалізувавши пенальті у ворота "гірників".

У середині другого тайму команда Арди Турана відіграла один м'яч завдяки автоголу Жуана Моутінью.

Також зазначимо, що вже після фінального свистка команди влаштували невелику сутичку, внаслідок якої гірчичники отримали Алаа Грам та Ішак і для гравця "гірників" це було друге попередження.

Шахтар — Лех 1:2 (перший матч — 3:1)

Голи: Моутінью, 67 (авт.) — Ішак, 13, 45+7 (пен.).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Назарина (Ізакі, 63), Очеретько — Аліссон (Феррейра, 80), Еліас (Траоре, 80), Невертон (Егіналду, 85).

Лех: Мрозек — Гумни (Перейра, 46), Монька, Мілич, Моутінью — Козубаль, Тордарсон (Аньєро, 83) — Ісмахіл (Голізаде, 69), Родрігес (Волемарк, 77), Пальма (Бенгтссон, 68) — Ішак.

Попередження: Грам — Ішак (не на полі).

Після матчу був вилучений Алаа Грам (Шахтар) (друге попередження / не на полі).