Важкий матч-відповідь у виконанні команди Арди Турана.
20 березня 2026, 00:02
Шахтар — Лех 1:2 (перший матч — 3:1)
Голи: Моутінью, 67 (авт.) — Ішак, 13, 45+7 (пен.)
Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Назарина (Ізакі, 63), Очеретько — Аліссон (Феррейра, 80), Еліас (Траоре, 80), Невертон (Егіналду, 85).
Лех: Мрозек — Гумни (Перейра, 46), Монька, Мілич, Моутінью — Козубаль, Тордарсон (Аньєро, 83) — Ісмахіл (Голізаде, 69), Родрігес (Волемарк, 77), Пальма (Бенгтссон, 68) — Ішак.
Попередження: Грам — Ішак (не на полі)
Після матчу був вилучений Алаа Грам (Шахтар) (друге попередження / не на полі).