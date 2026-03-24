Шведський нападник відзначився трьома голами у двоматчевому протистоянні з гірниками, встановивши новий рекорд турніру.

Офіційний акаунт Ліги конференцій УЄФА підтвердив зміну лідера в історичному рейтингу голеадорів турніру. Новим рекордсменом став 32-річний шведський форвард польського клубу Мікаель Ішак, який продемонстрував феноменальну результативність у матчах 1/8 фіналу проти донецького Шахтаря.

Досягти історичної позначки у 13 забитих м'ячів Ішаку допомогли саме поєдинки проти української команди. Нападник відзначився одним голом у першій зустрічі (яка завершилася поразкою поляків з рахунком 1:3), а у матчі-відповіді оформив переможний дубль (2:1).

Втім, попри індивідуальний тріумф та перемогу в другій грі, загальний рахунок за сумою двох матчів виявився на користь Шахтаря, і команда шведа припинила боротьбу у цьогорічному розіграші єврокубків.

Завдяки дублю у ворота донеччан Мікаель змістив на другу сходинку попереднього рекордсмена — грецького нападника Вангеліса Павлідіса. На рахунку Павлідіса 12 голів, які він свого часу наколотив у футболці нідерландського АЗ Алкмар.

Цікаво, що нині грек захищає кольори лісабонської Бенфіки, де виступає пліч-о-пліч з гравцями збірної України Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим.