Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, який відбувся 9 квітня 2026 року.

Шахтар здобув переконливу перемогу над АЗ Алкмар у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, обігравши нідерландців із рахунком 3:0.

Уже на старті зустрічі Ізаке Сілва зазнав травми голови після зіткнення і згодом був замінений. Шахтар намагався діяти активно, однак до перерви команди не змогли відкрити рахунок.

Після перерви гра стала значно динамічнішою. Рахунок було відкрито на 72-й хвилині — Педріньйо ефектно пробив у дальню дев’ятку після передачі з флангу.

Наприкінці матчу гірники закріпили перевагу. На 81-й хвилині Аліссон замкнув передачу після стандарту, а вже за дві хвилини оформив дубль, скориставшись передачею партнерів і вразивши порожні ворота.

Шахтар — АЗ 3:0

Голи: Педріньйо да Сілва, 72, Аліссон, 81, 83



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Назарина, 89), Очеретько, Ізакі (Бондаренко, 24) — Аліссон (Конопля, 89), Еліас (Траоре, 74), Невертон (Егіналду, 74).

АЗ: Зут — Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума (Дейкстра, 46), Сміт, Мейнанс, де Віт — Пататі (Уфкір, 77), Перротт (Мердінк, 74), Садік (Дал, 55).



Попередження: Пенетра, де Віт