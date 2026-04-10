Ліга конференцій

Наставник Шахтаря оцінив перемогу над АЗ, пояснив труднощі гри та розповів про стан Ізакі.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу над АЗ Алкмар (3:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій, відзначивши складність поєдинку та необхідність зберігати концентрацію перед грою-відповіддю.

Фахівець визнав, що рахунок не повністю відображає перебіг зустрічі:

— Це був непростий матч, чесно скажу. Я не думаю, що 90 хвилин відображають рахунок, тому що в першому таймі ми не могли грати так, як хотіли, проти схеми 5–4–1. Нам потрібні були підключення центральних захисників із м’ячем. Наші вісімки були далеко і потрапляли в пастки між лініями.

У другому таймі ми були агресивнішими, хотіли відчути, що означає чвертьфінал. Але для нас це непросто, бо ми не відчуваємо, що граємо на своєму стадіоні. Ми повинні залишатися скромними. Зарозумілість нас знищить, тому що ми знаємо, наскільки складною буде атмосфера там.

Туран також підкреслив силу суперника та важливість правильної гри без м’яча:

— Якщо ви граєте проти АЗ Алкмар, ви не можете провести весь матч на високому рівні. І ви не можете повністю контролювати гру протягом усього часу. Важливо правильно діяти в такі моменти — сьогодні нам це вдалося.

Окремо тренер розповів про роботу з молодими футболістами та свої джерела натхнення:

— Я багато чого навчився в різних тренерів, зокрема в Гіддінка. Також я взяв деякі речі у Сімеоне. У мене немає Іньєсти, Хаві чи Модрича, мої гравці молоді. Навіть дуже талановитий виконавець може торкатися м’яча лише дві хвилини, а решту часу він має працювати без нього.

Молоді футболісти не можуть проводити кожен матч на високому рівні, але якісна гра в обороні дозволяє їм залишатися в грі.

Наставник підтвердив, що Ізаке Сілва після травми перебуває під наглядом лікарів:

— Ізакі зараз у лікарні, але він у хорошому стані. Це дуже цікавий хлопець: йому 19 років, але він має характер 30-річного футболіста. Він хотів продовжувати гру, але здоров’я гравців для мене найважливіше.

Також Туран пояснив своє ставлення до ризикованих дій на полі:

— Якщо ти робиш щось ризиковане в центрі поля і втрачаєш м’яч — у мене будуть питання. У третій зоні я не обмежую їхній талант, там вони можуть робити все, що хочуть. Але в інших зонах потрібно дотримуватися дисципліни, — завершив тренер.

