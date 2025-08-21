Ліга конференцій

Дебют Піолі відбудеться в цьому протистоянні.

На матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Конференцій Полісся проти Фіорентини оголошено стартові склади.

Полісся вийде у складі: Кудрик, Корнійчук, Сарапій, Чоботенко, Кравченко, Андрієвський, Бабенко, Лєднєв, Назаренко, Гуцуляк, Філіппов, а резерв включатиме Волинця, Уліганця, Таллеса, Бескоровайного, Жоау Віалле, Карамана, Гонсалвеса, Микитюка, Гайдучика.

Фіорентина зіграє з Де Хеа, Раньєрі, Понграчичем, Комуццо, Гозенсом, Додо, Гудмундссоном, Фаджолі, Зомом, Кіном, Ндуром, а в запасі будуть Ледзеріні, Мартінеллі, Джеко, Сабірі, Фацціні, Марі, Річардсон, Віті, Фортіні, Куадіо, Браскі, Парізі.

Для Фіорентини це буде перший офіційний матч під керівництвом 59-річного тренера Стефано Піолі, який дебютує на чолі команди. Гра розпочнеться о 21:00.