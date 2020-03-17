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Футбольный мяч купить в интернет-магазине Footballstyle Украина.

Находитесь в поиске фирменного футбольного мяча с гарантией оригинального качества? Футболстайл Киев предлагает расширенный ассортимент моделей от Adidas, Joma, Nike, Puma, Select. Представленная продукция соответствует международным стандартам и допущена для использования в любительских и профессиональных форматах.

Почему и зачем многие обращают внимание на профессиональную линейку футбольных мячей:

Повышенные функциональные характеристики

Если рассматривать продукцию низкого качества, то можно отметить непродолжительный срок службы, а также низкое качество исполнения. Что касается профессионального футбольного мяча, то он обладает оптимальным стилем вращения и ускорения, дарит надежное сцепление с поверхностью поля. Футболист сможет контролировать передачу и ведение мяча, а также обгон до мельчайших деталей.

Высокое качество исполнения

Сколько стоит профессиональный футбольный мяч? Такие бренды как Адидас, Найк, Пума и другие выпускают линейку полупрофессиональных мячей, которые ничем не уступают по функционалу моделям высшей категории. При этом, их стоимость оптимальна для начинающего игрока и любителя. Для изготовления оригинальных моделей используется высококлассный синтетический материал с повышенными характеристиками упругости и прочности. Швы выполнены ручным методом для наилучшего контакта ноги спортсмена и устойчивости внешней оболочки к механическим нагрузкам. Спустя несколько лет активной эксплуатации изделие не теряет функциональные характеристики и может в дальнейшем применятся для игры.

Стильный и яркий дизайн

В нашем магазине вы можете купить футбольный мяч в различном дизайне. Каждая модель отличается индивидуальным, ярким и примечательным стилем. Отдельного внимания заслуживают копии мячей чемпионатов мира, ФИФА и других знаковых событий.

Выбираем футбольный мяч по формату покрытия

Универсальный

Профессиональные футбольные мячи обладают достаточным показателем сцепления на любом покрытии. Универсал используется на тренировках, соревнованиях, а также применим для чемпионатов УЕФА, Евро, Лиги Чемпионов. Эйсебио, Диего Марадона, Пеле, Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси, Криштиану Роналду и ряд других культовых футболистов оставили свой отпечаток в истории именно благодаря победным голам с участием мячей такого уровня.

Газон

Мягкое травяное покрытие не ограничивает подбор спортивного снаряда. Главное требование — материал должен быть устойчив к влаге, поэтому для изготовления применяют синтетическую камеру с повышенным параметром упругости.

Футзал

Футзальный мяч соответствует размеру 3-4 по международной размерной сетке. Диаметр его окружности составляет в среднем 19-20 см, а окружность 59-60 см. Камера из бутила и плотный наполнитель исключают сильный отскок, что может только затруднить игру в зале. На паркете используется мяч средней жесткости, который проще вести и передавать в условиях ограниченной площади.

Пляж

Основное отличие — использование облегченных материалов для игры босиком. Для производства используются непромокаемые материалы с отличными свойствами амортизации.