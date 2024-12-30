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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 грудня 2024 року.

Завершилася 1040 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Азербайджанський літак, який впав біля Актау, атакували з землі поблизу Грозного у росії. Судно також вивели з-під контролю за допомогою РЕБ — заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

- Правоохоронці знову затримали командира 211 бригади Олега Побережнюка, де знущалися з військових. Йому оголосили нову підозру.

- Якщо Словаччини припинить постачання електроенергії до України, Польща готова допомогти та компенсувати будь-який дисбаланс в українській енергосистемі — пише Bloomberg.

- Польські прикордонники спростували фейки росіян про нову хвилю біженців з України, яка нібито виникла через чутки про зниження мобілізаційного віку

- У Південній Кореї під час посадки в аеропорту «Муан» розбився пасажирський літак. 179 людей загинули, вижити вдалося лише двом пасажирам.

Бонус-news:

"Гаряча фаза війни в Україні завершиться вже 30 грудня" — Дмитро Гордон.

"Сьогодні у нас 29 грудня 2024 року. Я ще раз повторюю, гаряча фаза війни завершиться цього року. Мені скажуть, ти з глузду з'їхав? До кінця року залишилося два дні фактично. Ні, друзі, з розуму я не збожеволів. У мене є інформація, і я зараз із вами цією інформацією поділився".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районі Гатища, атаку відбито, противник успіху не мав.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. Наші воїни відбили 23 ворожих атаки, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру та Ступочок, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів намагались просунутись вперед в районах Щербинівки та Торецька, на даний час продовжуються дві атаки противника.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 40 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Вісім боєзіткнень тривають досі. За наявною інформацією втрати окупантів на напрямку, за сьогодні, склали 482 особи вбитими та пораненими, знищено одну бойову машину піхоти, два автомобілі та один мотоцикл, крім того, суттєво пошкоджено два танки, шість бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки противника.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 18 спроб просунутись вперед. Три атаки продовжуються. Ворог атакував поблизу населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне. На даному напрямку втрати противника склали 74 окупанти вбитими та пораненими, знищено один танк, одну БМП та один ворожий автомобіль, крім того, пошкоджено три ББМ та один ворожий міномет.

На Времівському напрямку сьогодні агресор 19 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства – багато було поглядів.

І зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра.

Разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони погодимо відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше. Я прошу Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена. Я дякую всім, хто допомагає.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!