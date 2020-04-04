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Сергей Жардецкий уверяет, что на данный момент турнир может продолжаться.

Генеральной секретарь Белорусской футбольной федерации Сергей Жардецкий уверяет, что организация консультируется со здравоохранительными органами и пока не видит причин прекращать чемпионат. Белорусское первенство остается единственным в Европе, которое не было остановлено из-за пандемии коронавируса.

"Мы ежедневно изучаем ситуацию. Полностью доверяем нашей здравоохранительной системе – сейчас нет причин для остановки чемпионата", — заявил Жардецкий ESPN.

"Мы понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но проконсультировавшись с соответствующими властями в Беларуси, мы понимаем, что можем сейчас продолжать чемпионат".

Белорусское первенство называют "последней лигой на Земле". Жардецкий утверждает, что его не злит такой ярлык, хотя лига на это и не надеялась.

"Что есть, то есть. Мы не просили о таком ярлыке. Но ситуация в Беларуси действительно не настолько критическая, чтобы останавливать чемпионат".

Председатель БФФ Владимир Базанов несколькими днями ранее также утверждал, что ситуация не является критической.

По состоянию на третье апреля университет Джонса Хопкинса сообщал о 351 случае заболевания коронавирусом в Беларуси.