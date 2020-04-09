Теперь арбитрам должно стать легче различить, где было сыграно рукой, а где плечом.
Getty Images
09 апреля 2020, 07:55
Занимающийся разработкой футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил и уточнил некоторые пункты правил.
Так, теперь эпизоды будут трактоваться как "игра плечом", если мяч попал в него не ниже линии подмышки.
Если игрок обороняющейся команды целенаправленно сыграет рукой и мяч после этого попадет к футболисту атакующей команды, тот не будет считаться находящимся вне игры.
Кроме того, нарушение из-за случайного попадания мяча в руку атакующему футболисту будет считаться только если оно случится сразу перед голевым моментом или голом.