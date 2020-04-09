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Теперь арбитрам должно стать легче различить, где было сыграно рукой, а где плечом.

Занимающийся разработкой футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил и уточнил некоторые пункты правил.

Так, теперь эпизоды будут трактоваться как "игра плечом", если мяч попал в него не ниже линии подмышки.

Если игрок обороняющейся команды целенаправленно сыграет рукой и мяч после этого попадет к футболисту атакующей команды, тот не будет считаться находящимся вне игры.

Кроме того, нарушение из-за случайного попадания мяча в руку атакующему футболисту будет считаться только если оно случится сразу перед голевым моментом или голом.