Адриан Юстинуссен стал героем матча, совершив 4+1 по системе гол+пас.
Адриан Юстинуссен
28 мая 2020, 12:25
В рамках третьего тура чемпионата Фарерских островов самый титулованный клуб страны ХБ Торсхавн гостил у АБ Аргир, победив соперников 5:0.
Героем матча стал 21-летний форвард гостей Адриан Юстинуссен. Вначале на четвертой минуте футболист ассистировал своему партнеру, тем самым помог открыть счет в матче. Спустя еще четыре минуты сам Юстинуссен принялся выполнять штрафной удар, сделав счет 2:0.
Еще через четыре минуты, на 12-й ХБ Торсхавн заработал право на еще один стандарт, исполнять который подошел вновь Юстинуссен — 3:0. На 17-й минуте задача усложнилась, ХБ Торсхавн заработал штрафной удар с более дальней дистанции, но для 21-летнего футболиста гостей это не стало проблемой — 4:0.
На 21-й минуте Юстинуссен совершил покер, в этот раз отличившись уже с игры, доведя счет до 5:0, тем самым оформив окончательный результат на табло.
На данный момент Адриан Юстинуссе является лучшим бомбардиром фарерского первенства, имея в своем активе 6 забитых мячей.