В рамках третьего тура чемпионата Фарерских островов самый титулованный клуб страны ХБ Торсхавн гостил у АБ Аргир, победив соперников 5:0.

Героем матча стал 21-летний форвард гостей Адриан Юстинуссен. Вначале на четвертой минуте футболист ассистировал своему партнеру, тем самым помог открыть счет в матче. Спустя еще четыре минуты сам Юстинуссен принялся выполнять штрафной удар, сделав счет 2:0.

Еще через четыре минуты, на 12-й ХБ Торсхавн заработал право на еще один стандарт, исполнять который подошел вновь Юстинуссен — 3:0. На 17-й минуте задача усложнилась, ХБ Торсхавн заработал штрафной удар с более дальней дистанции, но для 21-летнего футболиста гостей это не стало проблемой — 4:0.

He really scored a hat-trick of free-kicks in 9 minutes 😳



(🎥 via @2sporten)pic.twitter.com/JDvgAJPSLF