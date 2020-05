Период, когда запрещено проводить футбольные поединки с болельщиками на трибунах — прекрасная возможность реализации различных идей.

В датской Суперлиге футбольный клуб Орхус на домашний поединок против Раннерса обустроил стадион большим сплошным экраном вдоль боковой линии, на котором посредством приложения Zoom были видны фанаты клуба в прямой трансляции, наблюдающие за матчем любимой команды.

Таким образом, клуб смог восполнить пробел отсутствия фанатов на трибунах в полной мере. Однако, Орхусу это не помогло победить — матч завершился вничью 1:1.

