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Football.ua анализирует вчерашнюю игру Ференцварош — Динамо во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Киевское Динамо на выезде противостояло Ференцварошу Сергея Реброва. Киевляне вели со счетом 2:0, но во втором тайме упустили столь желанное преимущество и матч закончился со счетом 2:2. Разбираемся, почему так произошло, и как действовала каждая из команд.

С первых минут Ференцварош на правах хозяев начал чуть активнее. Венгры даже попытались на старте поединка задавить динамовцев высоким прессингом.

Уверенная игра защиты киевлян спокойно разбивала эти попытки отобрать мяч, но при этом "бело-синие" ни разу не попытались извлечь пользу от нахождения на своей половине поля большого количество игроков соперника. Динамо не пыталось отрезать большую группу футболистов вертикальной передачей, а скорее старалось выйти из-под прессинга и оставить мяч под своим контролем.

Создавалось впечатление, что команды начали игру на одной скорости. И если Динамо постепенно увеличивало обороты, то венгры работали все с той же интенсивностью, что и на старте. Ференцварош очень опасался скоростных качеств динамовских футболистов. Подопечные Реброва начали насыщать центральную ось, вынуждая Шапаренко и Буяльского в фазе построения атак сваливаться во фланги. Как только Шапаренко пытался в середине развернуться лицом к воротам соперника, следовал фол.

Против Николая фолили в этом матче чаще всех – 4 раза. По 3 раза нарушали правила против Цыганкова и Буяльского. Большинство этих фолов – нарушения тактического характера, которые были направлены на то, чтобы сбить темп потенциальной быстрой атаки Динамо.

Такая оборонительная структура Ференцвароша вынуждала хавбеков киевского клуба искать пространство на фланге и строить атаки через края, где активно помогали Караваев и Кендзера. Ребров и его тренерский штаб понимали, что если они вынудят Динамо строить атаки через фланги, то слишком мала вероятность того, что фланговые навесы смогут принести дивиденды группе атаки Динамо. Но это понимали и динамовцы, а потому больше одного навеса в этом матче в составе киевлян сделал только один игрок – Карлос Де Пена (3 навеса).

Киевляне старались обострять игру через полуфланги с дальнейшим прострелом. Ференцварош был готов к такому развитию событий. Центральные защитники здорово "прихватывали" Супрягу на первой линии вбегания, а тех, кто старался открыться под второй темп, умело закрывали опорные полузащитники.

Кто-то скажет, что именно таким образом Динамо и забило свой второй гол, и будет прав. Но и в моменте с голом с тактической точки зрения все игроки Ференцвароша располагались правильно. Они просто не успели за Буяльским, а капитан венгров еще и мог сыграть лучше на последнем рубеже и спасти свою команду от пропущенного мяча.

Нельзя не отметить, что Игорь Харатин в игре против своего бывшего клуба делал все, чтобы Динамо выиграло в этом матче. Очень плохой матч для украинского хавбека. Складывалось впечатление, что Харатин перехватил эстафетную палочку у Пластуна и Безуса и решил присоединиться к флешмобу помощи Динамо украинцами в Лиге чемпионов. Но и Ребров это увидел и отправил Игоря отдыхать на 65-й минуте матча.

Но вернемся к первому тайму. Сценарий поединка складывался очень удачно для киевлян. Венгры перестали прессинговать игроков Динамо высоко и давали возможности для развития атак для Забарного, Попова и Сидорчука, понимая, что у тех с созидательными действиями не очень все хорошо.

Тут и оголилась проблема отсутствия Миколенко в центре обороны, который обладает "первым пасом". Стоит только взглянуть на вектор передач Попова и Забарного. Центральные защитники киевлян практически не делали передач на половину поля соперника, что значительно усложняло варианты выхода из обороны в атаку.

Передачи Забарного

Передачи Попова

Киевляне не без проблем доходили до штрафной Ференцвароша и, имея полтора момента, сумели забить 2 гола. Помимо второй голевой атаки в первом тайме, можно только вспомнить выход на ударную позицию Караваева, и его удар в руки голкиперу. Не без помощи рефери, Динамо добилось очень комфортного преимущества и имело все предпосылки для того, чтобы взять три очка в этом матче.

Ференцварош же в первом тайме в атаке вообще не удивил. Венгры при первой возможности пытались "грузить" мяч в штрафную Динамо. Мало мысли, мало толку. Возможно, была сделана ставка на то, что молодые Забарный и Попов в такой ситуации начнут ошибаться. Если так, то эта ставка не сработала. Динамо выиграло 67% верховых единоборств и не позволило Ференцварошу ничего создать таким образом.

Второй тайм вышел совсем другим. Динамо решило отдать инициативу своему сопернику и попробовать сыграть по счету, поймав соперника еще и на контратаке. Динамо за игру осуществило 14 быстрых атак, в первом тайме 2, а во втором 12. При этом не смогло из них выдавить ровным счетом ничего.

Ференцварош же начал больше дорожить мячом и пытаться строить свои атаки иначе, ища между линиями своих игроков группы атаки. Когда нападающие венгерского клуба опускались немного в глубину в поисках мяча, линия обороны киевлян сохраняла свою структуру, и никто из защитников не выдергивался из линии, чтобы навязать плотную опеку.

Это позволило Ференцварошу много комбинировать и играть с мячом в финальной трети. Динамо постепенно стало обороняться все ниже и ниже, что и стало причиной первого пропущенного гола.

И теперь разберем момент с пропущенным мячом.

10-й номер Ференцвароша забегает в зону между левым защитником и левым центральным защитником. Караваев уже выдвинулся выше страховать Шапаренко, а Нгуена должен закрывать либо Сидорчук, опускаясь ниже, либо Попов должен выдвигаться выше, передавая своего игрока Забарному, а тот своего Кендзере. Не сыграл ни один, ни второй. Пары секунд игроку Ференцвароша было достаточно, чтобы решить этот эпизод.

И если вы думаете, что Нгуену повезло найти эту зону, то вот еще в первом тайме Зубков атакует пространство между левым защитником и левым центральным защитником. Правда, партнер Зубкова не сумел исполнить передачу должным образом.

Далее Ференцварош продолжил давить, а Динамо подвел даже не Сидорчук, который получил красную карточку, а румын Белуцэ, вышедший на замену. Его действия позволили Ференцварошу забить второй гол и сравнять счет в матче.

Игра, в которой обе команды наиграли максимум на полтора гола, закончилась со счетом 2:2. И такое тоже бывает!

Что касается результата, то он не является катастрофическим для двух сторон. А вот что касается самой игры, скоростей, идей и исполнительского мастерства, то обе команда вчера не соответствовали турниру под названием Лига чемпионов.