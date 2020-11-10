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Игроки Слайго Роверс продолжили неудачную серию Дандолка, участвующего в Лиге Европы.

После победы над Дандолком в рамках 18-го тура высшего дивизиона Ирландии Слайго Роверс расположился на четвертой позиции (2:0), чем значительно увеличил свои шансы на попадание в еврокубки по итогам текущего сезона.

Три набранные очка в матче с прямым конкурентом действительно оказались очень важными, однако первый гол Слайго Роверс в исполнении Джесси Деверса — то, что заслуживает еще большего внимания.

Пусть ирландский полузащитник и планировал совершить навес, однако его удар вылился в шедевр, который продлил неудачную серию Дандолка до шести поединков подряд во всех турнирах.