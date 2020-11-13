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Футболист в интервью Football.ua рассказал о становлении мальтийского футбола и многом другом.

Мальта — маленькая страна, которая никогда не славилась своими футбольными талантами. Но даже в таких ситуациях есть исключения. Юный полузащитник Карло Заммит Лонарделли в преддверии матча молодежной сборной Мальты против Украины в рамках отбора к Евро-2021 дал эксклюзивное интервью журналисту Football.ua Богдану Бондаренко, в котором рассказал о развитии мальтийского футбола и себя, как профессионального футболиста.

Карло, насколько я знаю, мальтийский футбол достаточно быстро развивался в течение последних нескольких лет, команды стали успешнее выступать в еврокубках. В чем секрет успеха?

"Да, это правда. Некоторые из молодых мальтийских игроков теперь выступают за рубежом. Известные тренеры приехали в нашу национальную лигу, чтобы поднять ее уровень. Кроме того, руководство команд начало вкладывать достаточное количество средств в развитие своих клубов и строительство новых футбольных школ для детей. Стоит также отметить, что некоторые известные футболисты сейчас играют в нашей стране из-за хорошей финансовой ситуации. Мальтийская футбольная лига становится похожей на добротные европейские чемпионаты".

Несколько слов о вас. Вы играете за итальянскую Андрию. Прошлым летом некоторые европейские клубы интересовались вами, но вы перебрались в скромный клуб. Что это были за команды?

"Итак, это интересный вопрос. Откровенно говоря, сначала я прочитал эту информацию в интернете, но я и мой клуб не получили никаких реальных предложений. Скажу по секрету, мне звонили из миланского Интера. Их люди уже выходили на мою семью. Я только недавно присоединился к новой команде, и думаю, что должен начать искать новый клуб, когда стану более опытным игроком. Сейчас я выступаю за Андрию — перспективную итальянскую команду. Мне нравятся многие европейские клубы, очевидно. И это моя мечта — стать большим профессионалом".

Кто впервые привел вас на стадион?

"Это были мои бабушка и дедушка. Именно они отправили меня на футбольную секцию, когда мне было три года".

"Все просто, стадион располагался возле моего дома, да и самому было интересно, а что же такое этот мяч. Впоследствии, футбол стал моей жизнью".

Вы уже дали понять, что ваша мечта — сыграть в топ-чемпионате. Какой чемпионат вы выбрали бы, и какой клуб?

"Когда я был ребенком, мой отец рассказал мне об Италии. Я действительно заинтересовался этой страной и выбрал оттуда свой любимый футбольный клуб. Как это ни странно — это Интер. В течение двенадцати лет я болею за эту команду, и когда есть возможность, стараюсь посещать игры. В ближайшее время я вижу себя игроком этой команды".

Какие футбольные качества вы можете выделить у себя?

"Мои товарищи по команде сравнивают меня с электрическим поездом, потому что трудно успевать за мной физически, хотя я чаще играю в центре полузащиты. Мой отец — мой тренер. Он говорит, что я могу играть в центре поля, но мое сердце часто говорит мне, что я могу стать хорошим фланговым полузащитником или защитником. Могу сыграть и в роли фулбека и вингбека. Главное — не останавливаться и смотреть только вперед.

Вы уже дебютировали в сборной Мальты. Расскажите свои впечатления об игре против бельгийцев?

"Это была фантастическая, но такая тяжелая игра. Для меня большая честь представлять свою страну в таких важных матчах. Уровень бельгийской футбольной лиги сильно отличается от нашей. Просто посмотрите на выступление национальной сборной Бельгии на разных соревнованиях. Как я уже говорил, руководство наших команд только начало инвестировать в футбольные школы. В Бельгии совсем иначе. Они часто зарабатывают деньги за счет собственных воспитанников, который с детства учились играть на высоком уровне. Я думаю, мы должны использовать их в качестве примера. И я также могу сказать об игре с национальной командой Гибралтара. Я был капитаном своей команды. Это было такое прекрасное чувство".

Назовите трех лучших футболистов в истории сборной Мальты.

"На третье место поставлю Андре Шембри. Для меня этот игрок очень талантлив и мастеровит. Он играет на Кипре, в ФК Аполлон. Ежегодно эта команда участвует в Лиге Европы. Второй — Майкл Мифсуд. Это легенда сборной Мальты. Он забил 40 голов за нашу национальную команду. Это один из тех игроков, с которых я беру пример по сей день. Зак Мускат — вне конкуренции. Каждый на Мальте может сказать: "Он лучший из лучших". Больше нечего и говорить", — рассказал Заммит Лонарделли.