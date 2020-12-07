Другое

Предлагаем вашему вниманию группы отбора к турниру.

В штаб-квартире УЕФА, в Ньоне, состоялась жеребьевка квалификации к чемпионату мира-2022 года, который состоится в Катаре. Там были определены группы европейского отборочного турнира на ЧМ-2022.

Европе на чемпионат мира предоставлено 13 мест, а сам отбор будет состоять из нескольких этапов.

На первом этапе победители всех отборочных групп будут квалифицированы напрямую на чемпионат мира, который состоится в Катаре.

На втором этапе через в раунде плей-офф примут участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путём отбора через Лигу наций), которые между собой определят три команды, которые также попадут на ЧМ-2022.

Отметим, что команды могут пройти отбор в плей-офф через Лигу наций, если будут выполнены следующие критерии:

а) Команды являются победителями своих групп в Лиге наций;

б) Эти команды заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф);

в) Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА.

ЧМ-2022. Отбор. Группа А

Group A Португалия Сербия Ирландия Люксембург Азербайджан

ЧМ-2022. Отбор. Группа B

Group B Испания Швеция Греция Грузия Косово

ЧМ-2022. Отбор. Группа C

Group C Италия Швейцария Северная Ирландия Болгария Литва

ЧМ-2022. Отбор. Группа D

Group D Франция Украина Финляндия Босния и Герцеговина Казахстан

ЧМ-2022. Отбор. Группа E

Group E Бельгия Уэльс Чехия Беларусь Эстония

ЧМ-2022. Отбор. Группа F

Group F Дания Австрия Шотландия Израиль Фарерские острова Молдо ва

ЧМ-2022. Отбор. Группа G

Group G Нидерланды Турция Норвегия Черногория Латвия Гибралтар

ЧМ-2022. Отбор. Группа H

Group Н Хорватия Словакия Россия Словения Кипр Мальта

ЧМ-2022. Отбор. Группа I

Group I Англия Польша Венгрия Албания Андорра Сан-Марино

ЧМ-2022. Отбор. Группа J

Group J Германия Румыния Исландия Северная Македония Армения Лихтенштейн

Расписание матчей отбора на ЧМ-2022



Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!