В штаб-квартире УЕФА, в Ньоне, состоялась жеребьевка квалификации к чемпионату мира-2022 года, который состоится в Катаре. Там были определены группы европейского отборочного турнира на ЧМ-2022.

Европе на чемпионат мира предоставлено 13 мест, а сам отбор будет состоять из нескольких этапов.

На первом этапе победители всех отборочных групп будут квалифицированы напрямую на чемпионат мира, который состоится в Катаре.

На втором этапе через в раунде плей-офф примут участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путём отбора через Лигу наций), которые между собой определят три команды, которые также попадут на ЧМ-2022.

Отметим, что команды могут пройти отбор в плей-офф через Лигу наций, если будут выполнены следующие критерии:

а) Команды являются победителями своих групп в Лиге наций;

б) Эти команды заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф);

в) Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА.

ЧМ-2022. Отбор. Группа А

Group A
Португалия
Сербия
Ирландия
Люксембург
Азербайджан

ЧМ-2022. Отбор. Группа B

Group B
Испания
Швеция
Греция
Грузия
Косово

ЧМ-2022. Отбор. Группа C

Group C
Италия
Швейцария
Северная Ирландия
Болгария
Литва

ЧМ-2022. Отбор. Группа D

Group D
Франция
Украина
Финляндия
Босния и Герцеговина
Казахстан

ЧМ-2022. Отбор. Группа E

Group E
Бельгия
Уэльс
Чехия
Беларусь
Эстония

ЧМ-2022. Отбор. Группа F

Group F
Дания
Австрия
Шотландия
Израиль
Фарерские острова
Молдова

ЧМ-2022. Отбор. Группа G

Group G
Нидерланды
Турция
Норвегия
Черногория
Латвия
Гибралтар

ЧМ-2022. Отбор. Группа H

Group Н
Хорватия
Словакия
Россия
Словения
Кипр
Мальта

ЧМ-2022. Отбор. Группа I

Group I
Англия
Польша
Венгрия
Албания
Андорра
Сан-Марино

ЧМ-2022. Отбор. Группа J

Group J
Германия
Румыния
Исландия
Северная Македония
Армения
Лихтенштейн

Расписание матчей отбора на ЧМ-2022


Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года
Финал: 28-29 марта 2022 года

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!

Переходи по ссылке и будь в тренде!