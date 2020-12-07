Предлагаем вашему вниманию группы отбора к турниру.
ЧМ-2022, Getty Images
07 декабря 2020, 21:48
В штаб-квартире УЕФА, в Ньоне, состоялась жеребьевка квалификации к чемпионату мира-2022 года, который состоится в Катаре. Там были определены группы европейского отборочного турнира на ЧМ-2022.
Европе на чемпионат мира предоставлено 13 мест, а сам отбор будет состоять из нескольких этапов.
На первом этапе победители всех отборочных групп будут квалифицированы напрямую на чемпионат мира, который состоится в Катаре.
На втором этапе через в раунде плей-офф примут участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путём отбора через Лигу наций), которые между собой определят три команды, которые также попадут на ЧМ-2022.
Отметим, что команды могут пройти отбор в плей-офф через Лигу наций, если будут выполнены следующие критерии:
а) Команды являются победителями своих групп в Лиге наций;
б) Эти команды заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф);
в) Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА.
ЧМ-2022. Отбор. Группа А
|Group A
|Португалия
|Сербия
|Ирландия
|Люксембург
|Азербайджан
ЧМ-2022. Отбор. Группа B
|Group B
|Испания
|Швеция
|Греция
|Грузия
|Косово
ЧМ-2022. Отбор. Группа C
|Group C
|Италия
|Швейцария
|Северная Ирландия
|Болгария
|Литва
ЧМ-2022. Отбор. Группа D
|Group D
|Франция
|Украина
|Финляндия
|Босния и Герцеговина
|Казахстан
ЧМ-2022. Отбор. Группа E
|Group E
|Бельгия
|Уэльс
|Чехия
|Беларусь
|Эстония
ЧМ-2022. Отбор. Группа F
|Group F
|Дания
|Австрия
|Шотландия
|Израиль
|Фарерские острова
|Молдова
ЧМ-2022. Отбор. Группа G
|Group G
|Нидерланды
|Турция
|Норвегия
|Черногория
|Латвия
|Гибралтар
ЧМ-2022. Отбор. Группа H
|Group Н
|Хорватия
|Словакия
|Россия
|Словения
|Кипр
|Мальта
ЧМ-2022. Отбор. Группа I
|Group I
|Англия
|Польша
|Венгрия
|Албания
|Андорра
|Сан-Марино
ЧМ-2022. Отбор. Группа J
|Group J
|Германия
|Румыния
|Исландия
|Северная Македония
|Армения
|Лихтенштейн
Расписание матчей отбора на ЧМ-2022
Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года
Даты матчей плей-офф:
Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года
Финал: 28-29 марта 2022 года
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