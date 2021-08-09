Испанский полузащитник будет вынужден отсидеть двухнедельный карантин перед дебютом в новой команде.
Боян Кркич. Фото Виссел Кобе
09 августа 2021, 13:30
Японский Виссел Кобе подписал испанского полузащитника Бояна Кркича, который является воспитанником каталонской Барселоны. Об этом сообщается на официальном сайте японского клуба.
"В настоящее время дата въезда игрока в страну корректируется. После въезда в Японию Кркич отправится на карантин, а затем присоединится к команде", — говорится в сообщении пресс-службы Виссел Кобе.
Отметим, что футболист перешел в японский клуб на правах свободного агента. О сроках контракта и финансовых составляющих соглашения никакой официальной информации нет.
Кртич — воспитанник Барселоны. На профессиональном уровне известен выступлением за Рому, Милан, Аякс и другие команды. Последним клубом испанца был канадский Монреаль Импэкт.