Японский Виссел Кобе подписал испанского полузащитника Бояна Кркича, который является воспитанником каталонской Барселоны. Об этом сообщается на официальном сайте японского клуба.

"В настоящее время дата въезда игрока в страну корректируется. После въезда в Японию Кркич отправится на карантин, а затем присоединится к команде", — говорится в сообщении пресс-службы Виссел Кобе.

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can't wait to start this new challenge. 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk