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Испанский полузащитник будет вынужден отсидеть двухнедельный карантин перед дебютом в новой команде.

Японский Виссел Кобе подписал испанского полузащитника Бояна Кркича, который является воспитанником каталонской Барселоны. Об этом сообщается на официальном сайте японского клуба.

"В настоящее время дата въезда игрока в страну корректируется. После въезда в Японию Кркич отправится на карантин, а затем присоединится к команде", — говорится в сообщении пресс-службы Виссел Кобе.

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can't wait to start this new challenge. 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk — Bojan Krkic (@BoKrkic) August 9, 2021

Отметим, что футболист перешел в японский клуб на правах свободного агента. О сроках контракта и финансовых составляющих соглашения никакой официальной информации нет.

Кртич — воспитанник Барселоны. На профессиональном уровне известен выступлением за Рому, Милан, Аякс и другие команды. Последним клубом испанца был канадский Монреаль Импэкт.