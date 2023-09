12-22 грудня 2023 року відбудеться черговий Клубний чемпіонат світу. Його прийматиме Саудівська Аравія, місто Джедда, де 5 вересня і пройшло жеребкування турніру, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У першому раунді 12 грудня зустрінуться Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія) та Окленд Сіті (Нова Зеландія). Переможець зіграє з Аль-Ахлі (Єгипет) у другому раунді 15 грудня, після чого зустрінеться у півфіналі 18 грудня з майбутнім переможцем Копа Лібертадорес.

Представник від КОНМЕБОЛ визначиться вночі 5 листопада. Відомо, що у півфіналах головного турніру Південної Америки Флуміненсе гратиме проти Інтернасьйонала, а Бока Хуніорс проти Палмейраса.

У другій половині сітки у рамках другого раунду 15 грудня зійдуться Леон (Мексика) та Урава Редс (Японія). Переможець зустрінеться у півфіналі 19 грудня з Манчестер Сіті (Англія).

Фінальна зустріч і матч за третє місце відбудуться 22 грудня.

