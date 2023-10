Швидкоплинний третій тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.

Зокрема, щодо результативності, то 32 команди за минулі два дні показали забили чимало м’ячів, а точніше — 46 голів за 16 матчів.

Цього разу в жодній грі ми не побачили безгольової нічиєї. Із іншого боку — на Босеілстадіон поміж бельгійським Антверпеном та португальським Порту було зафіксовано п’ять м’ячів на обидві команди (1:4).

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

– Кего Фурухасі (Селтік) (гол у матчі проти Атлетіко, 2:2);

– Габріель Жезус (Арсенал) (гол у ворота Севільї, 2:1);

– Хаві Сімонс (РБ Лейпциг) (гол у ворота Црвени Звезди, 3:1);

– Мешак Елія (Янг Бойз) (гол у ворота Манчестер Сіті, 1:3).

😳 Madness from Gabriel Jesus

🍟 Elia's audacious chip

🎯 Precision and power from Xavi Simons

🤝 Furuhashi finishes a beautiful team move



Time to vote for your Goal of the Week! ⏰#UCLGOTW || @Heineken