Інше

Football.ua представляє прев’ю матчу Суперкубка УЄФА, який пройде 13 серпня та розпочнеться о 22:00.

Новий європейський клубний сезон у великому футболі стартує яскравою вивіскою — у Суперкубку УЄФА в Італії зустрінуться чинний чемпіон Ліги чемпіонів ПСЖ та володар Ліги Європи Тоттенгем. Обидва клуби пройшли непрості шляхи до трофеїв, але тепер готові розпочати сезон із ще однією відзнакою у колекції.

СЕРЕДА, 13 СЕРПНЯ, 22:00 ▪️ СТАДІО ФРІУЛІ, УДІНЕ (ІТАЛІЯ) ▪️ ГОЛОВИЙ АРБІТР — ЖОАУ ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: 2+2, КИЇВСТАР ТБ

Для паризького гранда сезон-2024/25 став історичним: команда Луїса Енріке оформила унікальний чотирикратний тріумф, уперше вигравши Лігу чемпіонів завдяки розгрому у фіналі Інтера з рахунком 5:0 — найбільша перемога в історії вирішальних матчів цього турніру. По дорозі до "вухастого" трофею ПСЖ вибив цілу плеяду англійських клубів — Ліверпуль, Астон Віллу, Арсенал — і тепер знову готується до зустрічі з представником Прем’єр-ліги. Утім, слід згадати, що у фіналі Клубного чемпіонату світу парижани зазнали розгрому від Челсі, але все ж той "революційний" мундіаль все одно сприймається більш товариським турніром та з Лігою чемпіонів порівнювати його важко.

Форма команди Луїса Енріке у цілому вражає: 34 перемоги у 2025 році — найкращий показник серед топ-ліг Європи. Лідером атак залишається визнаний гравець сезону Ліги чемпіонів Усман Дембеле, який у цьому році результативно впливав на гру частіше за всіх у Європі (36 очок за системою гол+пас) та закономірно вважається головним претендентом на Золотий м'яч. До лав ПСЖ приєднався й новий воротар Лукас Шевальє, який, ймовірно, дебютує у офіційному матчі вже цього вечора на тлі конфлікту босів клубу з Джанлуїджі Доннаруммою, а серед втрат — один дискваліфікований Жоау Невеш.

Лондонці вперше в історії гратимуть у Суперкубку УЄФА, і цей поєдинок стане дебютним офіційним для нового головного тренера Томаса Франка, що змінив Анже Постекоглу. Минулого сезону “шпори” нарешті змогли порадувати вболівальників трофеєм, вигравши Лігу Європи після 41-річної паузи, але у чемпіонаті Англії повністю провалилися, що й призвело до зміни наставника.

У міжсезоння Тоттенгем пережив серйозну трансформацію: команду залишив Сон Хин Мін, але з’явилися нові обличчя — Мохаммед Кудус та орендований Жоау Палінья. Під час передсезонних матчів “шпори” показали змішані результати, а кадрові втрати у вигляді травм Джеймса Меддісона, Деяна Кулусевські та Раду Дрегушіна змушують Франка оперативно шукати нові комбінації в атаці напередодні протистояння з найкращою командою Європи станом на зараз.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу Парі Сен-Жермен в основний час пропонується коефіцієнт 1.47, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 6.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.85. На тріумф новоспеченого клубу Іллі Забарного у цілому дається кеф 1.23, а "шпор" — 4.10.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН : Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс — Дуе, У. Дембеле, Кварацхелія



ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бентанкур, Палінья — Кудус, Сарр, Одобер — Соланке

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА